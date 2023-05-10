Renk değiştiren dişlerle ilgili umutlandıran açıklama

İHA’nın haberine göre; Dişlerde bakteri kaynaklı ya da travma etkenlerine bağlı olarak çeşitli enfeksiyonların gerçekleşebildiğini söyleyen Diş Hekimi Tuğçe Serdaroğlu, bu etkenlerin dişlerin iç yüzeylerinde renk değişimine sebep olduğunu ve estetik görünümde bozulmalar gözlenebildiğini söyledi.

Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, tek diş renklenmeleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Darbeler ve yanlış kanal tedavilerinin tek diş renklenmelerinin en büyük sebeplerinden olduğunu söyleyen Serdaroğlu, dişlerde bakteri kaynakları veya travma etkenlerine bağlı olarak çeşitli enfeksiyonların gerçekleşebileceğini belirterek, “Bu etkenler, dişlerin iç yüzeylerinde renk değişimine neden olduğunda estetik görünümde bozulmalar gözlenebilir” dedi.

Enfeksiyonun ileri düzeyde olduğu dişlerde dokuların sağlığının korunması adına dişlerin damar ve sinir paketinin uzaklaştırılmasının gerekli olabileceğinin altını çizen Dt. Serdaroğlu, bu durumda sağlığın geri kazanılması için kanal tedavisi uygulamalarına ihtiyaç duyulabileceğini aktardı. Kanal tedavilerini takip eden süreçte de bazı dişlerde renklenme problemleri ile karşılaşılabileceğini vurgulayan Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Çeşitli nedenlerle dişlerin iç yüzeylerinde gözlenen bu renklenmeler ağız ve diş sağlığının korunabilmesi için engel oluşturmaz. Ancak estetik bir gülüşün geri kazanılabilmesi için tek diş beyazlatma tedavileri gerekli olabilir” diye konuştu.

Diş hekimine tek diş rengi değişikliği şikayeti ile gelen hastalar için öncelikle hekimin, hastada bir travma öyküsünün olup olmadığını sorgulaması gerektiğini söyleyen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Nitekim ön dişler ile sürekli olarak yapılan sert şeyler kırmanın bile bir travma öyküsü olabilir. Bu nedenle o diş ile ilgili her detay hasta tarafından diş hekimine aktarılmalıdır. Çünkü hekim, renklenen dişi incelediğinde dişte küçük kırık ve çatlaklarla karşılaşabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Renklenen dişten alınan radyografide, dişin canlılığını kaybetmesine de bağlı olarak kök ucunda enfeksiyon izlenebileceğini ifade eden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, şunları söyledi:

“İkinci durumda ise hekim, hastaya tekrarlanması gereken eski bir kanal tedavisi olduğunu söyleyebilir. Eğer dişte kanal tedavisi yoksa dişin canlı olup olmadığı teyit edilir. Dişe uygulanan kuru buz ile soğuğu algılayıp algılamadığına bakılır. Canlılığını kaybetmiş bir dişe soğuk uygulanmasında, hasta herhangi bir şey hissetmez.”

Tedavide öncelikle dişe kök kanal tedavisi yapılarak veya bu durum eski uygunsuz kanal tedavisinden kaynaklanıyorsa, eski kök kanal tedavisi yenilenerek dişin kök bölgesinin sağlığına kavuşturulduğuna dikkat çeken Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Daha sonra dişin ağız içinde görünen kron kısmına beyazlatma uygulanır. Beyazlatıcı ajanlar dişe dış kısmına değil, dişin kanalına ulaşan yoldaki iç kısmına uygulanır. Dişin renklenme derecesine göre, birkaç seans uygulanabilir. Seans aralarında diş, geçici dolgu ile kapatılır. Diğer dişlere denk, yeterli beyazlık sağlandıktan sonra başka bir ilaçla beyazlatıcı ajan nötralize edilir ve daimi estetik dolgu materyali ile diş kapatılır. Genellikle tek diş renklenmeleri; genel diş renklenmesinde olduğu gibi dış etkene bağlı olmadığından dolayı, iyi bir kanal tedavisi ile etken ortadan kaldırılınca tekrar eski koyu rengine dönmemektedir” şeklinde konuştu.