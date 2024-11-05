Renk fark etmeksizin tüm taraftarlar ayaklandı: "UEFA mafya"

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş'ın İstanbul'da oynanması beklenen maç için tarasız bir sahada oynanacağına yönelik açıklamanın yayılmasının ardından sosyal medya adeta ayaklandı.

TÜM TARAFTARLAR BİRLEŞTİ

Türkiye spor kamuoyunda bomba etkisi yaratan bu gelişmenin ardından, renk fark etmeksizin Beşiktaşlı, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu ve diğer tüm takımların taraftarlarından ortak savunma geldi.

Taraftarlar sosyal medyadan, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahaya çekilmesi kararı için UEFA'yı suçlayarak 'UEFA mafya' söylemlerinde bulundu ve birliktelik mesajları verdi.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? ÜLKE VE STADYUM NETLEŞTİ Mİ?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı maç 28 Kasım'da oynanacak fakat maçın oynanacağı ülke ve stadyum henüz belli olmadı. Ülke ve stadyum bilgilerinin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ BAŞKANI HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bir süre önce Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecekleri Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili, "Kesinlikle İsrail lobisine izin vermeyeceğiz! Gerekirse biz de elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle ortak karar alıp hareket edeceğiz." şeklinde iddialı bir açıklamada bulunmuştu.

TARAFTARLAR NE BEKLİYOR?

Türk futbolseverler Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı Avrupa Ligi karşılaşmasının başka sahada oynanmasına sıcak bakmıyor ve bu hatadan dönülmesini talep ediyor.

Karşılaşmanın sonucunun ülke puanına etki etmesi ve puan kaybı olasılığında yükselme çabaları içinde olan Türk futbolunun küçük detaylarla büyük kayıplar yaşatması ihtimali futbolseverleri endişelendiriyor.