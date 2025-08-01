Renk seçiminiz kişiliğinizi yansıtıyor! Sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada insanın enerjisel bir varlık olduğuna ilişkin bilgi paylaşımlarının artması üzerine bir dönem popüler olan karakter analizi testleri de yeniden sosyal yaşantımız içerisine dahil oldu. Bu testlerin bilimsel olarak gerçeği yansıtıp yansıtmadığı halen tartışma konusu olurken, bununla birlikte psikoloji renklerin insan beyni üzerindeki etkilerini yok saymıyor.

RENKLER RUH HALİMİZİ DE ETKİLİYOR

Psikolojiye göre dar alanlarda daha açık renklerin kullanılması, geniş ve ferah bir ortam hissi yaratırken insan beynini de olumlu etkileyerek üretkenliği harekete geçiriyor. Renklerin bu şekilde insan beynini manipüle edebiliyor olması renklerin kişilik üzerinde de etkili olabileceği iddiasını doğurdu.

Sosyal medyada tartışma yaratan konuya göre giyim tarzında koyu renkler tercih eden kişiler daha içe kapanık oluyor. Kendini ifade etmekte güçlük çeken ve sosyal yaşantıda yalnızlığı tercih eden insanlar genellikle siyah lacivert gibi koyu renkleri tercih ediyor. Ancak bu varsayımlar bilimsel bir veriye dayanmıyor bununla birlikte kişilik testlerinde deneyimlerini paylaşan kullanıcılar bazı noktalarda testlerin tutarlılık gösterdiğini de ifade ediyor.

