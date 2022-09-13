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Sevdiğiniz renk kişiliğinizi belirliyor

Renklerin üzerimizde yarattığı psikolojik etkiler her zaman merak konusu olmuştur. Peki, hangi renkler hangi kişileri etkiler, nedenleri nedir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 08:51
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 09:14
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Renkler insan psikolojisine nasıl etkiler?

Sevdiğiniz renk kişiliğinizi belirliyor
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‘Psikolojik etki’ kavramı, aslında çok sayıda bileşenden oluşur. Neredeyse herkes, kendisini mutlu eden renkler sorulduğunda verebileceği bir yanıta sahiptir bu nedenle.
Renklerin insan üzerindeki etkileri konusunda sağlıklı bilgi edinmek mümkündür.
Araştırmalar gösterdi ki, metabolizmanın belli bir renge verdiği yanıtlar, genelde tabiat renklerine verilen tepkilere paraleldir.

Peki hangi renk hangi duygularımıza ya da davranışlarımızı ilgilendirir? İşte o renkler …

SİYAH
Çoğu insan siyahı sever ancak, giydiğiniz tek şey siyahsa, yaşamda zarafeti ve lüksü tercih eden sofistike, kendine güvenen ve cesur bir insansınız demektir. Aynı zamanda güç arayan ve gizemli insanların rengidir siyah...

BEYAZ
Beyazı seviyorsanız o halde iyimserlikle dolu masum ve gerçek bir insansınız. Beyaz temizliğin, saflığın, uyumun, sadeliğin, cesaretin ve yeni başlangıçların rengi. Beyaz giysiler, bağımsız ve güvenilir bir kişi olduğunuzun göstergesidir.

KIRMIZI
Kırmızı, enerjinin, tutkunun, gücün, canlılığın, çekiciliğin ve romantizmin rengi. Cesur ve dikkat çekmeyi seven biri olduğunuz kesin. Kırmızı yaşamı sevenlerin rengidir…
 

SARI
Mutluluğun, iyimserliğin, neşenin ve aklın işaretidir sarı. Sarıyı seviyorsanız enerjik, cesaret verici, hayat dolu, aktif ve heyecanlı birisiniz demektir. Ayrıca sarı giymek konsantrasyonunuzu ve üretkenliğinizi artırmanıza da yardımcı olacaktır.

MAVİ
Mavi giymek, kendinize güvenen, sadık, zeki ve barışsever bir insan olduğunuz anlamına gelir. Mavi rengi seven insanlar bağımsız, akıllı ve esprili olur. Başkalarını etrafınızda hissettirmeyi seviyorsunuz.

PEMBE
Pembe, koşulsuz sevgi, besleme ve şefkatin rengidir. Kırmızının tonlanmış bir versiyonu olan pembe, nazik ve yatıştırıcı romantik bir renktir. Pembe sevenler genellikle savunmasız olma eğiliminde…

TURUNCU
Turuncu, enerjinin, hırsın ve sıcaklığın rengi. Bu renk size anında enerji verebilir ve ruh halinizi yükseltebilir. Renk psikolojisi uzmanları tarafından coşkulu, sıcak ve yaratıcı bir renk olarak kabul edilen turuncu, eğlence ve keyifle ilişkilendiriliyor.

YEŞİL
Yeşil renk para ve doğa ile ilişkilidir. Başkalarını önemseyen karizmatik ve şefkatli bir insan olduğunuzu söyleyen sakinleştirici bir renktir. Şifa, cömertlik ve yeniden uyanmış zihinsel durumun rengidir. Yeşil sevenler sakindir ve yumuşak, sevecen bir kalbe sahip.

KAHVERENGİ
Kahverengi seviyorsanız, gerçekçi, akıllı ve istikrarlı bir kişisinizdir. Bu renk nötr bir tondur, bu da belirli duyguları başkalarının önünde açığa vurmayı tercih etmediğiniz anlamını taşamaktadır.

GRİ
Gri, kendinizden ve alanınızdan keyif aldığınız anlamına gelir, ancak çok fazla gri sevmek sizi kayıtsız, depresif ve güvensiz gösterebilir.

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