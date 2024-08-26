'Renklere Yolculuk' belgesele konu oldu

İlhami Atalay'ın öğrencilerinden Nurdan Güler ve Elif Tarakçı’nın eserlerinden oluşan “Renklere Yolculuk” sergisi belgesel oldu

Nurdan Güler’in resim sanatıyla birlikteliği, 2018 yılında “Yeni Dinamizm” grubunun kurucusu ünlü ressam İlhami Atalay’ın elli yılı aşkın süren sanat yaşamındaki birikim ve tecrübelerini genç yeteneklere aktardığı İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) resim atölyesinde başladı. Güler daha sonra ünlü ressam Cemal Toy’dan ders alarak profesyonelliğe adım attı. Bunun neticesinde profesyonel olarak devam ettiği resim sanatı yolculuğunun ilk kilometre taşı olan “Renklere Yolculuk” sergisi büyük ilgi gördü. Nurdan Güler sergisine gösterilen ilginin kendisini çok memnun ettiğini söyledi. Eserleri şimdiye kadar 5 farklı karma sergide sanatseverlerle buluşan Güler, ilk bir haftada sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ilk kişisel sergisinin özellikle turistler tarafından da beğenildiğini aktardı. Koleksiyonerler için satış imkânının da bulunduğu sergide, açık artırmayla satışa sunulacak “Filistin” temalı çalışmasından elde edilecek gelirin İsrail işgali altındaki Gazzeli çocuklara gönderileceğini vurgulayan Nurdan Güler, Filistin'in tamamında şu anda büyük bir zulmün ve esaretin yaşandığına dikkati çekti. Sergiyi ziyaret eden Fransa’da yaşayan Cezayirli bir ailenin Mescid-i Aksa'yı resmettiği “Filistin” isimli eserinden çok etkilendiğini belirten Güler, “Filistin'de yaşananları unutmadığımızı ve onların yanında olduğumuzu anlatmak istediğim tablomu beğendiler ve Gazze’de yaşanan soykırımın bir an önce bitmesini istediklerini söylediler. Bu beni mutlu etti” dedi.

Bu arada sergiyi gezen bir Çin televizyon ekibi, resimlerden çok etkilendiklerini belirterek kısa bir belgesel yapmak için çekim yaptı.

Güler bu konuda, “Sanatseverlerin yoğun ilgisinin yanında dünyanın öbür ucundan gelen bir televizyon ekibinin belgesel için kısa film çekmesi bana sürpriz oldu. Çin ekibinin kasım ayında tamamlanacağını söylediği belgeseli sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

19 Ağustos’ta açılan Nurdan Güler’in 26, Elif Tarakçı’nın ise 48 eserinin yer aldığı “Renklere Yolculuk” sergisi, 1 Eylül’e kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.