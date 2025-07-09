Renkli dondurmaların karanlık sırrı! Serinleten lezzetin bilinmeyen bedeli

Yaz aylarının vazgeçilmezi hazır dondurmalar, renkli ambalajları ve cezbedici tatlarıyla özellikle çocukların favorisi. Ancak uzmanlar, bu serinletici lezzetin göründüğü kadar masum olmayabileceği konusunda uyardı.

Market raflarında yer alan birçok hazır dondurmanın içeriğinde bulunan katkı maddeleri, çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite, davranış bozuklukları ve alerjik reaksiyonlar gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu tatlı keyfinin uzun vadede ağır bir bedel ödetme potansiyeline işaret etti.

Uzmanlar, hazır dondurmaların içeriğindeki koruyucular, yapay tatlandırıcılar ve kıvam artırıcıların çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Marketlerde satılan dondurmaların çoğunda süt yerine süt tozu, doğal şeker yerine glikoz şurubu kullanılıyor. Bu maddeler, dikkat eksikliği, davranış bozuklukları ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bilimsel çalışmalar bu riskleri doğruluyor” dedi.

Uzmanlar, aileleri güvenilir üreticilerin ürünlerini tercih etmeye ve etiketleri dikkatle okumaya çağırdı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE SÖYLÜYOR?

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan araştırmalar, hazır dondurmalarda sıkça kullanılan renklendiricilerden tartrazin (E102) ve sunset yellow (E110) gibi maddelerin, çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği belirtilerini kötüleştirebileceğini ortaya koydu.

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jim Stevenson, bu katkı maddelerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) semptomlarını doğrudan tetiklemese de mevcut belirtileri ağırlaştırabileceğini belirtereki, “Bu maddeler, çocukların bilişsel ve davranışsal gelişimini etkileyebilir” uyarısında bulundu. Stevenson, ailelerin bu risklere karşı bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

ABD’deki Emory Üniversitesi’nden nöropsikiyatrist Dr. Joseph Hibbeln’in yürüttüğü bir çalışma ise, dondurmalarda sıkça kullanılan emülgatörlerden polisorbat 80’in bağırsak mikrobiyomunu bozabileceğini gösterdi. Hibbeln, “Polisorbat 80, dondurmanın kremsi dokusunu sağlamak için kullanılıyor, ancak uzun süreli tüketimi bağırsak bariyerine zarar verebilir ve metabolik sorunlara yol açabilir” dedi. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasından insülin direncine ve hatta bazı kanser türlerinin riskinde artışa kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

GİZLİ TEHLİKELER: GLİKOZ ŞURUBU VE EMÜLGATÖRLER

Hazır dondurmalarda kullanılan glikoz şurubu, şeker içeriğini artırarak kan şekeri dengesizliklerine ve bağımlılık hissine yol açabildi.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Dr. Tim Spector, “Yüksek glisemik indeksli tatlandırıcılar, sadece kan şekerini değil, cilt sağlığını da olumsuz etkiliyor. Glikoz şurubu gibi maddeler, sivilce oluşumunu tetikleyebilir ve uzun vadede metabolik sorunlara zemin hazırlayabilir” dedi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten mikrobiyolog Dr. Robin Patel, uygun olmayan koşullarda saklanan dondurmalarda Listeria monocytogenes ve Salmonella gibi patojen bakterilerin çoğalabileceğini belirterek, “Bu bakteriler, özellikle çocuklar, hamileler ve bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilir” dedi.

Journal of Food Safety’de yayımlanan bir çalışma, dondurma kaynaklı gıda zehirlenmelerinin %80’inin uygunsuz saklama koşullarından kaynaklandığını ortaya koydu.

SAĞLIKLI ALTERNATİF: EVDE DOĞAL DONDURMA

Uzmanlar, ailelere katkı maddesi içermeyen dondurmaları tercih etmelerini veya evde doğal malzemelerle dondurma hazırlamalarını önerdi.

Muz, yoğurt, taze meyve ve bal gibi malzemelerle hazırlanan dondurmalar, hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatif sundu.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI: ETİKET OKUYUN, BİLİNÇLİ TÜKETİN

Uzmanlar, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatlice okumalarını ve “doğal” ibaresine aldanmamalarını önerdi.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden gıda güvenliği uzmanı Prof. Dr. Glenn Gibson, “Soğuk zincir gerektiren ürünlerde hijyen ve katkı maddesi denetimi çok önemli. Aileler, içeriğinde çok sayıda katkı maddesi bulunan dondurmalardan kaçınmalı” dedi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Uma Naidoo ise, “Hijyenik koşullarda üretilmeyen veya yanlış saklanan dondurmalar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir” uyarısında bulundu.

Yazın serinletici lezzeti dondurma, doğru seçimlerle hem besleyici hem de keyifli bir tatlı olabilir. Ancak katkı maddeleri ve saklama koşullarındaki riskler, bu masum görünen keyfi gölgeleyebilir.

Uzmanlar, bilinçli tüketimle bu risklerin en aza indirilebileceğini vurguladı.