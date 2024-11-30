Rennes, Saint-Étienne'i 5 golle geçti

Stade Rennais, geçtiğimiz ay boyunca gol atamadan geçirdiği zorlu dönemin ardından, Saint-Étienne'i 5-0’la mağlup ederek bu kötü seriye son verdi. Jorge Sampaoli'nin takımı, ilk galibiyetini Roazhon Park'ta aldı. Maçta Rennes, Saint-Étienne karşısında üstün bir oyun sergiledi. Takım, 3-4-3 dizilişiyle rakibini adeta sıkıştırdı. Saint-Étienne, Mathieu Cafaro'nun erken kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalınca, Rennes bu fırsatı iyi değerlendirdi. Bu gelişme, maçın seyrini önemli ölçüde değiştirdi.

Rennes, ilk golünü 39. dakikada Arnaud Kalimuendo'nun penaltısıyla buldu. Kalimuendo, ikinci yarıda bir gol daha atarak hat-trick yaparken, Ludovic Blas da asistleriyle öne çıktı. Blas, 45+6'da güzel bir golle farkı ikiye çıkarırken, aynı zamanda Amine Gouiri'ye asist yaparak takımını rahatlatan isim oldu. Gouiri, uzun süre gol atamayan oyuncu olarak 51. dakikada bu şansı değerlendirerek maçı daha da rahatlatan bir gol kaydetti.

Maçın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ludovic Blas, Rennes'in tüm gollerinde aktif rol oynayarak adeta "büyüsünü" geri kazandı. Blas, bu sezon Ligue 1'de sekizinci golüne ve asistine ulaştı. Saint-Étienne'in savunması, Blas'ın etkinliğine karşı koymakta zorlandı ve kalecileri çok sayıda gol tehlikesini savuşturdu. Ancak Gronbaek’in 77. dakikada direkten dönen topu ve bir dizi kaçan fırsat, skoru çok daha farklı kılabilirdi.

Saint-Étienne ise, tarihindeki bir diğer ağır yenilgisini yaşadı. Son olarak 20 Eylül'de Nice karşısında 0-8'lik bir hezimete uğrayan takım, bu kez Rennes karşısında da büyük bir farkla kaybetti. Saint-Étienne, aldığı bu mağlubiyetle, ligdeki averajını -19’a düşürdü ve Montpellier'nin ardından averajda en kötü durumu yaşayan ikinci takım oldu.

Bu sonuçla Rennes, Saint-Étienne'i geçerek bir puan farkla önüne geçti. Saint-Étienne ise, bu ağır mağlubiyetin ardından Ligue 1'deki kötü gidişatını durdurmayı bir an önce başarmak zorunda.