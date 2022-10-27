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Rennes'in hocası çılgına döndü: Ben aptalım

Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio, maçtan sonra çarpıçı bir açıklama yaptı

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 23:01
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Rennes Teknik Direktörü Genesio'dan flaş açıklama

Rennes'in hocası çılgına döndü: Ben aptalım
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Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmelerine rağmen maçın 3-3'e gelmesi nedeniyle adeta çılgına döndü.

Genesio, maçtan sonra şöyle konuştu:

"Taktik değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu. Kararları alan kişi benim. Eğer bir aptal varsa o da benim. Mandanda'nın küçük bir ağrısı vardı. Onu riske etmek istemedik. Çok küçük ayrıntılar, çok büyük önem kazanabiliyor. Daha farklı olabilirdi. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır." 

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