Rennes'in hocası çılgına döndü: Ben aptalım

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçmelerine rağmen maçın 3-3'e gelmesi nedeniyle adeta çılgına döndü.

Genesio, maçtan sonra şöyle konuştu:

"Taktik değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu. Kararları alan kişi benim. Eğer bir aptal varsa o da benim. Mandanda'nın küçük bir ağrısı vardı. Onu riske etmek istemedik. Çok küçük ayrıntılar, çok büyük önem kazanabiliyor. Daha farklı olabilirdi. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır."