Repçi azize isimli teyze TikTok'ta yaptığı dansla herkesin ağzını açık bıraktı

TikTok’ta paylaştığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen ‘Repçi Azize’ rumuzlu yaşlı kadının son paylaştığı ‘tavuk dansı’ sosyal medyanın gündemine oturdu.

Repçi azize isimli teyze TikTok'ta yaptığı dansla herkesin ağzını açık bıraktı

7’den 70’e her yaştan insanın ilginç videolar paylaştığı sosyal medya platformu TikTok’ta 'Repçi Azize' rumuzlu yaşlı kadının paylaştığı video izleyenleri şaşırttı.

Yaşlı kadın, açtığı canlı yayında arka fonda çalan tavuk sesiyle birlikte takipçilerine garip dans figürleri sergiledi.

Açtığı canlı yayını TikTok hesabından paylaşan ‘Repçi Azize‘ rumuzlu yaşlı kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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TİKTOK’TA 162 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR

‘Repçi Azize’ rumuzlu yaşlı kadını TikTok’ta 162 bin kişi takip ediyor. Yaşlı Kadın, neredeyse her gün TikTok hesabından yaptığı, garip dans figürlerini paylaşıyor.

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