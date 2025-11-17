Capcom’un merakla beklenen yeni oyunu Resident Evil Requiem, geliştirme sürecinde radikal bir yön değişikliği yaşadı. Başlangıçta, yapım çevrim içi, açık dünya ve çok oyunculu bir deneyim olarak tasarlanmıştı. Ancak, geliştirici ekibin şirket içi testleri, bu formatın serinin hayranlarının beklediği derin korku temasını yeterince koruyamadığını ortaya koydu. Bu kritik geri bildirim üzerine Capcom, projeyi tamamen tek oyunculu bir hayatta kalma-korku oyunu olarak yeniden tasarlama kararı aldı.

Oyunun yapımcısı Masato Kumazawa, ilk versiyonun eğlenceli olmasına rağmen “korku açısından zayıf” kaldığını belirtti. Press Start Australia’ya konuşan Kumazawa, “Resident Evil hayranları korkmak istiyor. Korku unsuru yeterince güçlü değildi” diyerek, projeyi tek oyunculu bir deneyime dönüştürme kararının ana nedenini açıkladı. Bu kararla birlikte ekip, Requiem’de serinin özüne sadık kalmayı ve klasik hayatta kalma gerilimini öne çıkarmayı hedefledi.

Requiem, aslında Resident Evil Village‘dan bile önce geliştirilmeye başlanmış, bu da ekibin yıllardır süren bir denge arayışında olduğunu gösteriyor. Oyunun yönetmeni Koshi Nakanishi, Requiem’in temposunun Resident Evil 7‘ye benzeyeceğini doğruladı. Bu, oyuncuları yavaşça yükselen bir gerilim, yoğun atmosfer ve etkili anlık korku sıçramalarının beklediği anlamına geliyor. Capcom, yeni korku mekanikleri ve dinamik tehdit sistemlerinin yanı sıra, serinin klasik yapısından ilham alan boss savaşları da tasarladığını duyurdu. Resident Evil Requiem’in 27 Şubat 2026’da piyasaya sürülmesi planlanıyor ve bu, serinin köklerine dönüş niteliğinde hem nostaljik hem de yenilikçi bir deneyim vadediyor.

ÖN SİPARİŞE AÇILDI

Merakla beklenen oyun yaklaşık 15 gün önce ön siparişe açıldı. Oyunun fiyat etiketleri şöyle:

Epic Games

Resident Evil Requiem Standart – 2.999 TL

Resident Evil Requiem Deluxe – 3.449 TL

Steam

Resident Evil Requiem Standart – 52,49 dolar – 2.205 TL

Resident Evil Requiem Deluxe – 59,99 dolar – 2.520 TL

Xbox Store

Resident Evil Requiem Standart – 3.449 TL

Resident Evil Requiem Deluxe – 3.849 TL

PS Store

Resident Evil Requiem Standart – 3.449 TL

Resident Evil Requiem Deluxe – 3.849 TL

RESİDENT EVİL REQUİEM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Resident Evil Requiem, PC’de kaç GB yer kaplayacak henüz belli değil. Ancak oyunu çalıştırabilmek için en azından Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemcili, 16 GB RAM’li ve NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartlı bir PC’ye ihtiyaç olacak. Resident Evil Requiem önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

Önerilen sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8GB / AMD Radeon RX 6600 8GB

DirectX: DirectX 12

Minimum sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

DirectX: DirectX 12