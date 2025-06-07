Resident Evil'in çıkış tarihi belli oldu

Capcom, Summer Game Fest 2025’in kapanışında yaptığı sürpriz duyuruyla Resident Evil Requiem adlı yeni oyununu tanıttı. Serinin dokuzuncu ana halkası olan bu yapım, 27 Şubat 2026 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Steam platformlarında çıkış yapacak.

Capcom tarafından yapılan açıklamada, oyunun hem teknik hem de anlatı açısından seride yepyeni bir çağ başlatacağı belirtildi. Geliştirici ekip, yıllara dayanan deneyimini son teknolojik gelişmelerle birleştirerek korku dolu bir atmosfer yarattıklarını ifade etti. "Resident Evil Requiem, ana Resident Evil serisinin merakla beklenen dokuzuncu oyunudur. Sizi iliklerinize kadar ürpertecek, kalp durdurucu bir deneyimle ölümden kaçmaya hazırlanın." sözleriyle oyunculara doğrudan hitap edildi.

Requiem’in fragmanı da ilk kez etkinlik sırasında gösterildi. Görsel kalite, ışıklandırma teknolojisi ve karakter modellemeleri açısından serinin önceki oyunlarına göre belirgin bir sıçrama dikkat çekti. Capcom, bu oyunun bugüne kadarki en sürükleyici Resident Evil deneyimi olacağını iddia ediyor.

Oyunda yer alacak karakterler ve hikâye detayları henüz netleşmedi. Ancak Capcom’un açıklamasında geçen "zengin karakterler" ve "her zamankinden daha sürükleyici" ifadeleri, hem anlatı hem de oynanış açısından derinlikli bir yapımın yolda olduğunun işareti.

2023’te piyasaya çıkan Resident Evil 4 Remake’in büyük başarısının ardından, seriye olan ilgi yeniden zirveye çıkmıştı. Bu ilginin devam etmesi için Capcom’un bu yeni oyunla risk alarak bazı mekanikleri ve anlatım tarzını dönüştürdüğü belirtiliyor.

Resident Evil Requiem’in çıkış tarihi 27 Şubat 2026 olarak duyuruldu ve fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre oyunun standart sürümünün 70 dolar civarında olması bekleniyor.