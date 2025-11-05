Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yılın 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu’nda '2025 Aile Yılı Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonundan Bir Seçki' isimli sergisi sanatseverlerle bir araya geldi.

Müze koleksiyonuna kayıtlı toplam 41 eserin yer aldığı sergide, Cemal Tollu'nun 1943 yılında yaptığı 'Bağbozumu' adlı eseri, Celile Hanım'ın 1941 yılında yaptığı 'Su içen efe' adlı eseri, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun 1955 yılında yaptığı 'Çocuklu köylü kadın' adlı eseri, Sırrı Divil'in 1971 yılında yaptığı 'Kadınlarımız' adlı eseri ve Celal Tutant'ın tuval üzerine yağlı boya çalışması ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Mihri Müşfik Sergi Salonunda ise 'Ev Hali' isimli sergi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitüleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen ‘Ev Hali’ sergisinde ise kroki planı hazırlanmış bir dairenin yaşam alanına dönüştürülerek Olgunlaşma Enstitüleri üretimleriyle bir ev hali yansıtıldı.

'YIL SONUNA KADAR BU FAALİYETLER DEVAM EDECEK'

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 'Aile Yılı' münasebetiyle özel bir sergi hazırladıklarını söyleyerek, "Hem burada hem aşağıda Mihri Müşfik Geçici Sergi Salonu’nda hem Resim Heykel Müzemizin bu ana salonunda aileyi, gönlü muhabbeti, ailenin birlikteliğini, ailenin büyüklüğünü, ailenin tutkunluğunu ifade eden çok güzel eserler bizim Devlet Resim Heykel Müzemizin envanterinde, deposunda olan eserleri bugün ilgililerine tanıtmak üzere, ilgilileriyle buluşturmak üzere çok özel bir sergi hazırladık.

Bu manada Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yıl boyunca bundan önce yaptığı gibi bundan sonra da görsel sanatlar alanında ve müzik sahne sanatlar alanında her türlü aile ile ailenin birlikteliğini, ailenin muntazam olarak hayata katkısını belirtmek amacıyla her türlü faaliyetlerine devam ediyor. Yıl sonuna kadar bu faaliyetler devam edecek" diye konuştu.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci ise, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak aile ile ilgili birçok çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Bugün bunlardan birini birlikte ziyaret ettik; 'Ev Hali' sergimiz. Burada olgunlaşma enstitülerimizin hazırlamış olduğu işte salondan mutfağa, mutfaktan banyo, banyodan yatak odasına kadar ailenin bir bütün içinde nasıl yaşadığını sergileyen bir atölye çalışması yaptık. Toplamda 30 tane olgunlaşma enstitümüz var. Enstitülerimizin hazırladığı ürünler, göz nuru işlemeler, yorganlar, sandıklar, kaplar, yiyecek takımları, yemek takımları hepsi burada sergilenmekte. Tabii Türk kültür, gelenek ve medeniyetini yaşatmak, devamını sağlamak bizim için çok önemli. Olgunlaşma enstitülerimizin de böyle bir vizyonu ve misyonu var aslında. Bugün burada bu misyonu aslında görebiliyoruz" dedi.