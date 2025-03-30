Resimdeki farklı atı 6 saniyede bulmak için en az 130 IQ gerekiyor! Satranç ustaları bile bulamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Resimdeki farklı atı 6 saniyede bulmak için en az 130 IQ gerekiyor! Satranç ustaları bile bulamadı

Optik İllüzyonlu Zeka Testi: Farklı Atı 6 Saniyede Bulan Dahi!

İnternet dünyası, zeka ve dikkat gerektiren optik illüzyon testleriyle dolup taşıyor. Bu testler, hem eğlenceli vakit geçirmenin hem de zihinsel yetenekleri ölçmenin harika bir yolu. Şimdi karşınızda, sadece dahilerin 6 saniyede çözebileceği bir optik illüzyon bulmacası var: Resimde gizlenmiş farklı atı bulabilir misiniz?

Bu Test Neden Bu Kadar Zor?

  • Optik illüzyonlar, beynimizi yanıltarak farklı detayları görmemizi zorlaştırır.
  • Resimdeki atlar birbirine çok benzediği için farklı olanı ayırt etmek dikkat ve konsantrasyon gerektirir.
  • Gözlem yeteneğinin yüksek olması gerekir.

Kendinizi Test Edin!

Resme dikkatli şekilde bakarsanız görsellerden birinin diğerlerine göre daha farklı yapıda olduğunu fark edeceksiniz. Bu farkı anlamak için detayları dikkatlice incelemeniz gerekiyor.

6 saniyede sonuca ulaşamayanlar için doğru yanıt aşağıda...

İlgili Haberler
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler
Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonu artırdı! Nisan'a özel ödemeler
Türkiye'deki en iyi ilçeler arasında yer alıyor. Gidenler ayrılmak istemiyorlar
Türkiye'deki en iyi ilçeler arasında yer alıyor. Gidenler ayrılmak istemiyorlar
Sivas'ta bir ilk gerçekleşti! Türk bilim insanları başarınca talep yağıyor
Sivas'ta bir ilk gerçekleşti! Türk bilim insanları başarınca talep yağıyor
Poğaça hamuruna 1 tutam ekleyin daha iyi kabarıyor! 55 yıllık fırıncı açıkladı
Poğaça hamuruna 1 tutam ekleyin daha iyi kabarıyor! 55 yıllık fırıncı açıkladı
Yer silme suyuna eklendiğinde fayanslar parlıyor ve tüm lekeler yok oluyor
Yer silme suyuna eklendiğinde fayanslar parlıyor ve tüm lekeler yok oluyor
Miras kalan tapularla ilgili değişiklik! Artık 81 ilde satışı böyle olacak
Miras kalan tapularla ilgili değişiklik! Artık 81 ilde satışı böyle olacak
Kırmızı eti israf etmeyin: Doğru yöntemlerle pişirmek için 3 yol
Kırmızı eti israf etmeyin: Doğru yöntemlerle pişirmek için 3 yol
Türkiye'den vasıflı vasıfsız herkesin akın akın göç ettiği 3 ülke belli oldu
Türkiye'den vasıflı vasıfsız herkesin akın akın göç ettiği 3 ülke belli oldu
Canan Karatay'ın sofrasından eksik etmediği 3 şey! Herkese tavsiye ediyor
Canan Karatay'ın sofrasından eksik etmediği 3 şey! Herkese tavsiye ediyor
Boşuna güçlü olmuyorlar! Liderlik vasıfları yüksek 4 burç belli oldu
Boşuna güçlü olmuyorlar! Liderlik vasıfları yüksek 4 burç belli oldu
Parası olanlar paraya doyacak! Mart ayında 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Parası olanlar paraya doyacak! Mart ayında 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Türkler akın akın göç edince o ülkede kira fiyatları patladı! Halk tepkili
Türkler akın akın göç edince o ülkede kira fiyatları patladı! Halk tepkili
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez yavru veriyor
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez yavru veriyor
NOW TV'nin en sevilen dizisiydi! Final kararı herkesi derinden sarsacak
NOW TV'nin en sevilen dizisiydi! Final kararı herkesi derinden sarsacak
Son dönemde baklavayı tahtından etti. Herkesin hayran kaldığı Yunan tatlısı
Son dönemde baklavayı tahtından etti. Herkesin hayran kaldığı Yunan tatlısı
Adı duyulmamış Türkiye'deki en huzurlu 3 ilçe! Göç akını sürüyor
Adı duyulmamış Türkiye'deki en huzurlu 3 ilçe! Göç akını sürüyor
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor! 81 ildeki yeni uygulama başladı
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor! 81 ildeki yeni uygulama başladı
En zeki bebeklerin doğduğu ay! Bebekler meğer doğum tarihlerine göre farklı zekaya sahipmiş
En zeki bebeklerin doğduğu ay! Bebekler meğer doğum tarihlerine göre farklı zekaya sahipmiş
En geçimsiz 3 burç! Onlarla aynı ortamda bulmak gerçekten büyük çile
En geçimsiz 3 burç! Onlarla aynı ortamda bulmak gerçekten büyük çile
Kanal D tüm eleştirilere rağmen final kararı aldı! Seyirciler isyanda
Kanal D tüm eleştirilere rağmen final kararı aldı! Seyirciler isyanda
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duyurdu: Listede adı olanlar şubeye gitmeli
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank duyurdu: Listede adı olanlar şubeye gitmeli
Son Haberler
Liseli Ayşegül'den haber alınamıyor
Liseli Ayşegül'den haber alınamıyor
15 yaşındaki kız 4. kattan düştü
15 yaşındaki kız 4. kattan düştü
Yaşlı kadının yalnız yaşadığı ev yanarak kül oldu
Yaşlı kadının yalnız yaşadığı ev yanarak kül oldu
Ucuz baklava kuyruğu metrelerce uzadı
Ucuz baklava kuyruğu metrelerce uzadı
RTÜK Başkanı Şahin Özel'i eleştirmişti! Meğer Erdoğan da boykot çağrısı yapmış
RTÜK Başkanı Şahin Özel'i eleştirmişti! Meğer Erdoğan da boykot çağrısı yapmış