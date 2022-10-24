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Bulanların zekası normalin çok üstünde! Farklı topu bulmak için tam 11 saniyen var

Sosyal medyada çok konuşulan bu IQ optik illüzyon testi, algıları epeyce zorluyor. Resimde görülen bilardo topları arasında bulunan farklı topu 11 saniye içinde bulabilenlerin IQ'su standardın çok üzerinde çıkıyor? İşte paylaşım rekorları kıran o test…

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:47
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Resimdeki farklı topu bulmak için tam 11 saniyeniz var. Zekanızı test edin. Tam 15 saniyen var

Bulanların zekası normalin çok üstünde! Farklı topu bulmak için tam 11 saniyen var
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İnternet dünyasında birçok zeka bulmaca testleri bulunuyor. Bu testlerle soruları yanıtlamak, adayın yaratıcı düşünme ve mantığa dayalı akıl yürütme becerilerini geliştirmek için doğal bir potansiyele sahip olup olmadığınızı gösterebilir. Dünya çapında yapılan bir IQ optik illüzyon testinde resimde gizlenmiş farklı bir top var.

Karar’daki habere göre, Zeka oyunları, sonunda matematiksel bir denklem değil, yaratıcılık gerektiren bir bilmecedir. Özellikle resimli bulmacalar beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirir, zihinsel hızı artırır ve kısa süreli belleği geliştirmenin etkili bir yoludur. Bu kadar açıklama yeterli, şimdi biraz harekete geçin ve bu siyah bilardo topları grubunda farklı olanı bulmaya çalışın. Zamanın şimdi başlıyor.

SİYAH TOPLAR GRUBUNDAKİ FARKLI OLAN TEK TOPU GÖREBİLİYOR MUSUNUZ?

Zeka oyunları alışılmadık bir düşünce tarzı gerektirir, ancak bazen iyi bir nicel yaklaşımı da içerir. Yukarıdaki görselin aksine bilardo topu koleksiyonunda tek bir top bulmanız gerekiyor. Cevap hemen önünüzde olsa da, tüm çerçeve ve aynı görüntülerin ve benzer tonların kullanılması işi zorlaştırıyor. Unutmayın, bütün toplar benzer olmasından dolayı farklı olan topun çerçevenin içinde gizleneceğinden, sadece ince ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor.

Evet, adından da anlaşılacağı gibi zor olacak, zeka oyunu. Ancak iki kez denemeden önce bir cevap aramayın.

OPTİK İLLÜZYON ZEKA OYUNU CEVABINI MERAK EDİYOR MUSUNUZ?

Bir zeka oyunu aslında cevabı bulmak için mantığı kullanan bir düşünme bulmacasıdır. Yani her denemede düşünme ve karar verme becerilerinizi geliştireceksiniz. Beyin oyunu, kritik sezgisel gücü artırmanın yanı sıra yeni çözümler bulmaya da yardımcı olur.

Kullanıcıların amacı, siyah bilardo toplarının sunumu arasında gizlenmiş bir tuhaflığı tespit etmektir. Bu zeka oyunu, kullanıcıların bilardo topları koleksiyonundaki tuhaf topu bir dakika içinde bulmaları için bir meydan okumayla yayınlandı. Bu zeka oyununun en zor yanı, tek topun resmin arka planının rengine benzemesi ve tıpkı diğer toplara benzemesi ve kolayca dikkatin dağılabileceği bir şekilde yerleştirilmiş olmasıdır.

ZEKA OYUNU CEVABI İÇİN OKUMAYA DEVAM EDİN

Bu görüntü, toplam 150 top ile 10 satır ve 15 sütun içerir. Bu bulmacayı çözmek için göz açıp kapayıncaya kadar tüm yönlere bakın, Şimdi daha kolay değil mi?

Bu optik illüzyon resminde farklı olan topu başarılı bir şekilde tespit ettiyseniz tebrikler. Fakat hala cevabı bulamıyorsanız, işte size küçük bir ipucu. Resmin 7. satırına ve 4. sütununa ilerleyin. Bu topun üzerine yazılan sayı 9, diğer toplar ise 8 sayısını gösteriyor.

Tek topun doğru yerleşimini öğrenmek için aşağıdaki resme bir göz atın.

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