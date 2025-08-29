Resmen açıkladılar! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Benfica, milli yıldızın transferini resmen açıkladı.

BENFICA ANLAŞMA DETAYLARINI AÇIKLADI

Portekiz kulübünden yapılan açıklamada, “Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun sportif haklarının Fenerbahçe’ye devri için prensip anlaşmasına varıldığını duyurur” ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Buna ek olarak performansa bağlı 2,5 milyon Euro bonus da anlaşmaya dahil edildi. Böylece transferin toplam bedeli 25 milyon Euro’ya ulaşabilecek.

GALATASARAY’A BİLGİ VERİLDİ

Benfica yönetimi, Kerem Aktürkoğlu’nun eski kulübü Galatasaray’a da söz konusu şartları iletildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncu üzerinde öncelik hakkı bulunduğu hatırlatıldı.

1 MİLYON 50 BİN EURO'LUK PAY

Galatasaray'ın Benfica ile yaptığı anlaşma gereği, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon Euro'nun üzerinde gerçekleşen sonraki satışından yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyordu. Bu nedenle Sarı Kırmızılılar, eski oyuncularının Fenerbahçe'ye transferinden 1 milyon 50 bin Euro geliri kasasına koyacak.