Resmen açıklandı: 2034 Dünya Kupası’nda alkol yasak olacak

Mehmet Ertaş
Resmen açıklandı: 2034 Dünya Kupası’nda alkol yasak olacak

Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası’nda alkol satışına kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu. Ülkenin Londra Büyükelçisi Prens Halid bin Bandar Al Suud, hiçbir noktada alkol satışı yapılmayacağını ve taraftarların bu kurala uyması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan’ın 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacağı kesinleşirken, ülkede alkol satışı konusundaki katı tutum da netlik kazandı. Suudi Arabistan’ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Prens Halid bin Bandar Al Suud, İngiliz radyo istasyonu LBC’ye verdiği röportajda, turnuva süresince hiçbir şekilde alkol satılmayacağını açıkladı.

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Prens Halid, "Şu an itibarıyla ülkemizde alkol satışı yok. Eğlenmek için alkol şart değil. Eğer içmek istiyorsanız, turnuva sona erdiğinde bunu başka bir yerde yapabilirsiniz. Ancak burada alkol bulunmayacak," dedi.

Büyükelçi, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda olduğu gibi, otellerde ve belirli taraftar bölgelerinde de alkol servisi olup olmayacağı sorusuna net bir yanıt verdi:

Hayır, kesinlikle hiçbir yerde alkol olmayacak. Suudi Arabistan, iklimi gibi ‘kuru’ bir ülke.

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TARAFTARLARA KÜLTÜREL KURALLAR HATIRLATILDI

Büyükelçi Halid bin Bandar Al Suud, turnuvaya gelecek taraftarlara Suudi Arabistan’ın kültürel değerlerine saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı. "Her ülkenin kendi kültürü var. Biz insanları kültürümüz çerçevesinde ağırlamaktan mutluyuz, ancak kültürümüzü başkalarına göre değiştirmeyiz," ifadelerini kullandı.

Alkol meselesi, daha önce 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde de gündeme gelmişti. Katar, turnuva başlamadan iki gün önce statlarda alkol satışını yasaklamış, ancak otellerin barlarında ve belirlenen taraftar alanlarında satılmasına izin vermişti.

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İNSAN HAKLARI ELEŞTİRİLERİ VE SUUDİ ARABİSTAN’IN TAVRI

Suudi Arabistan, spor organizasyonlarına yaptığı büyük yatırımlarla ‘sportswashing’ (spor yoluyla imaj temizleme) yapmakla suçlanıyor. Ülkede eşcinsel ilişkiler yasadışı kabul edilirken, trans bireyler de resmi olarak tanınmıyor. Ancak Büyükelçi Halid, "Bu sadece Suudi Arabistan’ın etkinliği değil, tüm dünyanın etkinliği. Gelecek herkesi büyük ölçüde memnuniyetle karşılayacağız," diyerek turnuvanın kapsayıcı olacağını belirtti.

Öte yandan, insan hakları örgütleri bu açıklamaları yeterli bulmuyor. Uluslararası Af Örgütü , Suudi Arabistan’ın turnuvaya ev sahipliği yapmasının ciddi insan hakları ihlallerine yol açabileceğini vurguladı.

FIFA’nın 2034 Dünya Kupası ev sahipliği için sadece Suudi Arabistan’ın adaylığı kabul etmesi, turnuvanın bu ülkede düzenlenmesini kesinleştirmişti. Ancak ülkedeki sosyal ve kültürel kuralların futbolseverler üzerinde nasıl bir etki yaratacağı, önümüzdeki yıllarda tartışılmaya devam edecek.

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