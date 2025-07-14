Resmen açıklandı! Alman devinden Süper Lig'e flaş transfer

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, transferde dikkat çeken bir hamle yaptı. Akdeniz temsilcisi, Almanya Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Borussia Dortmund’dan sol kanat transferi yaptı.

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ALANYASPOR BORUSSIA DORTMUND'DAN BARAN MOĞULTAY'I RENKLERİNE BAĞLADI

Corendon Alanyaspor kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay’ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Almanya doğumlu olan Moğultay, futbola MSV Duisburg altyapısında başladıktan sonra Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.

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