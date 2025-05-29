Resmen açıklandı: Ronaldinho, 14 Haziran'da futbola dönüyor

Dünya futbolunun en özel isimlerinden Ronaldinho, Sports Festival 2025 için Romanya'ya gidiyor. Yıldız oyuncu, 14 Haziran’da Cluj-Napoca kentinde bulunan BTarena’da oynanacak müsabakada “Ronaldinho & Friends” adlı takımla sahada olacak.

Organizasyon şiketi tarafından yapılan basın duyurusuna göre, All-Stars Team’in son üyesi olarak Fransız yıldız Robert Pires kadroya katıldı. 1998 Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Şampiyonası şampiyonu olan Pires, Arsenal formasıyla Premier League’de 284 maçta 84 gol atmıştı.

All-Stars kadrosunda ayrıca Adriano, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Julio Cesar, Ricardinho, Kevin Kuranyi ve Cristian Zaccardo da yer alacak. Takımın teknik direktörlüğünü ise Almanya'nın ikonik forvetlerinden Felix Luz üstlenecek.

Romanya karmasında ise Eric de Oliveira, eski milli takım teknik direktörü Mirel Radoi, Adrian Mutu, Bogdan Lobonț, Razvan Rat, Cosmin Contra, Adrian Ilie, Alexandru Chipciu ve Florin Cernat bulunuyor. Takımın koçluğunu ise Ioan Ovidiu Sabau üstlenecek.

Karşılaşma 5+1 formatında, 30’ar dakikalık iki devre şeklinde oynanacak. Maçın devre arası 20 dakika olacak.

12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek festivalde çok sayıda sporseveri ağırlayacak.