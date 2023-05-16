Resmen açıklandı. Uruguay'da Bielsa dönemi

Editör: Hamza Özalkuş
Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Marcelo Bielsa'nın getirildiğini resmen açıkladı.
2022 Dünya Kupası'nda gruplarda sadece 4 puan toplayan Uruguay, Dünya Kupası'ndan veda etmesinin ardından Diogo Alonso ile yollarını ayırmıştı.
Marcelo Bielsa, son olarak 2018-22 yılları arasında Leeds United'da görev yapmıştı.
İngiliz ekibinden Şubat 2022'de ayrılan Arjantinli teknik adam, daha önce milli takımlar bazında Arjantin ve Şili'de teknik direktörlük görevi yürütmüştü.