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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği 5 ay sürdü. Resmen boşandılar

Şarkıcı Hadise ve iş ii insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği yalnızca 5 ay sürdü. Çift, Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada anlaşmalı olarak boşandı. 

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 16:17
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Resmen boşandılar. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği 5 ay sürdü

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği 5 ay sürdü. Resmen boşandılar
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Boşanma protokolüne imza atan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bugün saat 16:00'da Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonrası boşandı. 

Anlaşmalı boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler duruşmaya katılmadı.

TAKILAR HADİSE'DE KALACAK

Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise’den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti.


Bu olay sonrası Mehmet Dinçerler’in isteğinden vazgeçip, takıları ve yüzüğü Hadise’ye bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.

SAHNEDE YÜZÜĞÜ FIRLATTI

Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken, sahnede yüzüğü çıkarıp kenara fırlatmasıyla gündem olmuştu.

DEĞERSİZ BİR AKSESUAR ÇIKTI!

Ünlü şarkıcının sahnede attığı yüzük, değersiz bir aksesuar çıktı. Hadise’nin, Mehmet Dinçerler’in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladığı duyumlar arasında.
 

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