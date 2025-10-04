Resmen duyurdular! Fatih Terim resmen geri dönüyor

Teknik direktör Fatih Terim için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da görev yapan tecrübeli teknik adam haziran ayında takımdan ayrılmıştı. Fatih Terim yeniden Suudi Arabistan'a dönüyor.

FATİH TERİM YENİDEN SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Suudi basınında yer alan habere göre; Arabistan'da daha önce Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, bu kez Al Ittihad ile anlaştı. Laurent Blanc ile yollarını ayıran ekibin, Terim ile görüştüğü ve iki tarafın kısa sürede el sıkıştığı kaydedildi.

Büyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerine

Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...

72 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adamın önümüzdeki hafta içerisinde Arabistan'a uçarak 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı. Ayrıca, Terim için görkemli bir imza töreninin düzenleneceği de haberin ayrıntılarında yer aldı.

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi için flaş hamle!

Derbi için heyecan dorukta! Galatasaray ve Beşiktaş'tan maç günü paylaşımları

İspanya'da Arda Güler krizi! Kulübü birbirine kattı: Ortalık yıkıldı