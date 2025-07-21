Resmen duyurdular! Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza

Son olarak Al Shabab'ta görev yapan Fatih Terim'in geleceği belli oldu. Kariyeri hakkında vereceği karar merak edilen Fatih Terim, adeta herkesi ters köşe yapmayı başardı.

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FATİH TERİM'İN AL SHABAB'TA KARİYERİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Geçen sezonun ortalarında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, sezonun sona ermesiyle Arap ekibinden ayrılmıştı. Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan tecrübeli hoca, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalamıştı.

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FATİH TERİM KARARINI VERDİ

Akşam'da yer alan habere göre; Fatih Terim, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı. Birçok Arap ekibinden teklif alan tecrübeli teknik direktör için resmi açıklamanın çok kısa zamanda yapılacağı kaydedildi.

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