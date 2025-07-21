Resmen duyurdular! Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Resmen duyurdular! Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu: Herkesi şaşırtan imza

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'tan ayrılan Fatih Terim için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bir süre dinleneceği ve takım çalıştırmayacağı iddia edilen Fatih Terim, herkesi şaşırtan bir karar aldı. İşte detaylar...

Son olarak Al Shabab'ta görev yapan Fatih Terim'in geleceği belli oldu. Kariyeri hakkında vereceği karar merak edilen Fatih Terim, adeta herkesi ters köşe yapmayı başardı.

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FATİH TERİM'İN AL SHABAB'TA KARİYERİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Geçen sezonun ortalarında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, sezonun sona ermesiyle Arap ekibinden ayrılmıştı. Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan tecrübeli hoca, maç başına 1.74 puan ortalaması yakalamıştı.

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FATİH TERİM KARARINI VERDİ

Akşam'da yer alan habere göre; Fatih Terim, Suudi Arabistan'da kalma kararı aldı. Birçok Arap ekibinden teklif alan tecrübeli teknik direktör için resmi açıklamanın çok kısa zamanda yapılacağı kaydedildi.

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