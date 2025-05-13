Resmen duyurdular! Jose Mourinho yeniden Premier Lig'e doğru

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Resmen duyurdular! Jose Mourinho yeniden Premier Lig'e doğru

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için ayrılık sesleri gündemdeyken Ada'dan gündemi sarsacak bir iddia geldi. Portekizli teknik adamın yeniden Premier Lig'e dönebileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun akıbeti belirsizliğini koruyor. Ciddi bir kesimin istifaya davet ettiği dünyaca ünlü çalıştırıcı takımdan ayrılabilir. Dünyaca ünlü teknik adamın ismi dünya devi kulüp ile anılmaya başlandı.

JOSE MOURINHO İÇİN MANCHESTER UNITED İDDİASI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanacak final maçının kaybedilmesi halinde takımdan istifa edecek. Bu gelişmenin ardından kırmızılıların, teknik direktör arayışlarına başladığı ve teknik direktörlük koltuğunun en önemli adayının Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun olduğu belirtildi.

a-002.jpeg

OLUMLU BAKIYOR

Haberin ayrıntılarında, Mourinho'nun da Manchester United'a dönmeye sıcak baktığı ve Manchester ekibinin teklif yapması halinde Fenerbahçe'den ayrılabileceği kaydedildi.

Son Haberler
Ünlü rapçi bıçaklı saldırıya uğradı: Tam 14 kez bıçakladılar
Ünlü rapçi bıçaklı saldırıya uğradı: Tam 14 kez bıçakladılar
Özgür Özel: “PKK bildirisinde MİT onayı var!”
Özgür Özel: “PKK bildirisinde MİT onayı var!”
Türk Eczacılar Birliği dünyadaki ticaret savaşlarını işaret etti: 'Ülkemiz kendi ilacını üretmeli'
Türk Eczacılar Birliği dünyadaki ticaret savaşlarını işaret etti: 'Ülkemiz kendi ilacını üretmeli'
Gökyüzünün Fatihleri Droneler havada şarz oluyor
Gökyüzünün Fatihleri Droneler havada şarz oluyor
Lise öğrencisini vahşice bıçaklamıştı! 15 yaşındaki katile istenen ceza!
Lise öğrencisini vahşice bıçaklamıştı! 15 yaşındaki katile istenen ceza!