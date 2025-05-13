Resmen duyurdular! Jose Mourinho yeniden Premier Lig'e doğru

Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun akıbeti belirsizliğini koruyor. Ciddi bir kesimin istifaya davet ettiği dünyaca ünlü çalıştırıcı takımdan ayrılabilir. Dünyaca ünlü teknik adamın ismi dünya devi kulüp ile anılmaya başlandı.

JOSE MOURINHO İÇİN MANCHESTER UNITED İDDİASI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanacak final maçının kaybedilmesi halinde takımdan istifa edecek. Bu gelişmenin ardından kırmızılıların, teknik direktör arayışlarına başladığı ve teknik direktörlük koltuğunun en önemli adayının Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun olduğu belirtildi.

OLUMLU BAKIYOR

Haberin ayrıntılarında, Mourinho'nun da Manchester United'a dönmeye sıcak baktığı ve Manchester ekibinin teklif yapması halinde Fenerbahçe'den ayrılabileceği kaydedildi.