Resmen duyurdular! Michy Batshuayi geri dönüyor: Süper Lig'de yılın sürprizi

Michy Batshuayi için son derece sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev takımlarda forma giyen Belçikalı forvet, geçen sezonun ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'un yolunu tutmuştu.

Ancak Michy Batshuayi, Almanya macerasını kısa sürede noktalamaya hazırlanırken, yeni adresi büyük olasılıkla bir kez daha Süper Lig olacak.

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MICHY BATSHUAYI FRANKFURT'TAN AYRILIYOR

Michy Batshuayi, Frankfurt ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ekitike'nin Liverpool'a transferinin ardından Michy Batshuayi'nin yeni sezonda daha fazla forma şansı bulabileceği konuşuluyordu. Ancak işler beklendiği gibi olmadı.

Akşam'Da yer alan habere göre; Alman ekibi, hücum hattına takviye yapma kararı alırken Michy Batshuayi de Bundesliga defterini temelli kapatarak, Süper Lig'e dönebilir.

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MICHY BATSHUAYI SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİNE İMZA ATABİLİR

Michy Batshuayi, tekrardan Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakıyor. İlk 11'de düzenli olarak oynamak isteyen Belçikalı golcüye sürpriz bir takım talip oldu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman ekibinde mutsuz olduğu belirtilen tecrübeli santrforun da Türkiye'ye sıcak baktığı kaydedildi.

Körfez temsilcisinin, Michy Batshuayi için Alman ekibiyle pazarlık masasına oturmayı planladığı bilgisi de çıkan haberde yer aldı.

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