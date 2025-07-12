Resmen duyurdular! Milan Skriniar ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Milan Skriniar için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni adresi merak konusu olan yıldız stoper Milan Skriniar'ın transferi için ezeli rakip harekete geçti.

MILAN SKRINIAR NAPOLI'YE GÖZ KIRPMIŞTI

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamış ve sezonun bitimiyle Paris Saint-Germain'e dönmüştü. Sarı-lacivertlilerin bonservisini almak için girişimlerini sürdürdüğü yıldız stoper, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Napoli'de ben mi? Lobotka en iyi arkadaşlarımdan biri, o yüzden bakalım... Açıkçası Lobotka ile oynamak isterim." diyerek İtalyan ekibine açık kapı bıraktı.,

EZELİ RAKİBE İMZASI AN MESELESİ

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Milan Skriniar için eski takımı Inter'in ezeli rakibi Napoli devreye girdi. İtalyan ekibi, bu transferi kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Çizme ekibi, Paris Saint-Germain ile yıldız stoper için görüşmelerine başladı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Milan Skriniar, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 23 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de yer aldı. Toplam 2100 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Slovak stoper, 3 gol ve 2 asist ile takımına katkı verdi.