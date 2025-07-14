Resmen duyurdular! Raphinha Fenerbahçe'yi istiyor

Transfere hız veren Fenerbahçe'nin gündemine Marcus Rashford'ı aldığı iddia edildi. İngiliz futbolcu için İspanyol devi Barcelona'nın da masada olduğu belirtildi.

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E-noticies'te yer alan habere göre; Barcelona, Raphinha ve Yamal'ı rotasyona sokabilecek bir futbolcu arıyor. Daha önce Milan'dan Leao, Liverpool'dan Luis Diaz ve Athletic Bilbao'dan Nico Williams'a ilgisi bulunan Barcelona, bu transferlerde mutlu sona ulaşamadı.

İspanyol ekibinin son gözdesinin ise Manchester United'ın gözden çıkardığı Marcus Rashford olduğunu belirtildi. Raphinha'nın ise kendisine rakip olabilecek Marcus Rashford'ın transferine çok sıcak bakmadığı ve Fenerbahçe'nin bu transfer yarışından galip çıkmasını umduğu aktarıldı.

Haberde Fenerbahçe'nin Rashford'ın çıkış ücreti olan 40 milyon euroyu ödemeye hazır olduğu ve hafta sonu görüşme olacağı aktarıldı.

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