Resmen duyurdular! Sergen Yalçın geri dönüyor: Büyük sürpriz

Son olarak Antalyaspor'da görev alan Sergen Yalçın için hareketli günler yaşanıyor. Geleceği hakkında vereceği karar birçok takım tarafından beklenen Sergen Yalçın, yeniden sahalara geri dönüyor.

SERGEN YALÇIN İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI

Geçtiğimiz günlerde ortalığı yıkan bir iddia gündeme gelmişti. Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu olunca Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başlamış, tribünlerde onun adına tezahüratlar yapılmıştı. Beşiktaş'ın Norveçli teknik adamla yolları ayırıp, Yalçın'ı yeniden takımın başına getireceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

SERGEN YALÇIN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE GERİ DÖNÜYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Antalyaspor'daki kısa macerasının ardından sessizliğini koruyan Sergen Yalçın, sonunda sahalara geri dönüyor. Teknik ekibini oluşturmaya başlayan başarılı çalıştırıcı, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı belirtildi. Yalçın'a yurt dışından da taliplerin olduğu kaydedildi.

