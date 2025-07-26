Resmen duyurdular! Victor Osimhen için flaş gelişme: Galatasaraylılar çılgına dönecek

Galatasaray ile Napoli arasında, Victor Osimhen'in transferi için süren pazarlıklarda anlaşma sağlanırken resmi açıklamanın ne zaman yapılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Haftalardır devam eden müzakarelerde pazarlık ve bürokratik işlemlere dair aşamalarda sona erdi. Sırada ise sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması var.

İki kulübün avukatlarının da anlaşmayı resmiyete dökmek için evrakları hazırlamaya ve birbirleriyle paylaşmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Bu transfer için Galatasaray taraftarlarını adeta çılgına döndürecek bir gelişme yaşandı.

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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a transferi için geriye sadece son detaylar kaldı. Haberde, Nijeryalı yıldızın sağlık kontrollerini tamamlanmasının ardından imzaların atılacağı belirtilirken, pazartesi günü ise transferin resmen açıklanacağı kaydedildi.

Sözleşmede, Osimhen'in 2027'ye kadar İtalya'ya transfer olmasını engelleyen ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 10'luk bir payın olduğu da ifade edildi.

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