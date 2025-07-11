Resmen duyurdular! Yusuf Yazıcı Süper Lig'e geri dönüyor

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine Olympiakos'ta devam eden 28 yaşındaki 10 numara, yeniden Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig devi, Yusuf için harekete geçerken, Yunanistan'dan da sürpriz bir haber geldi.

YUSUF YAZICI İÇİN OLYMPIAKOS KARARINI VERDİ

Yusuf Yazıcı, Olympiakos macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Geçen sezon Yunan ekibinde çıktığı ilk maçta sakatlanan milli oyuncu, gözden çıkarıldı. Yeniden antrenmanlara başlayan ve çalışmalarına devam eden Yusuf Yazıcı için Yunan basınından da bomba bir iddia gündeme geldi.

Star Gazetesi'nin Yunan basınından derlediği habere göre; Yusuf Yazıcı, yeniden Türkiye'ye dönerek Süper Lig devine imzayı atmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'A DÖNECEK

Haberde Yunan ekibinde kontenjan nedeniyle bazı yabancı oyuncular ile yolların ayrılabileceği ve bu isimlerden birisinin de Yusuf Yazıcı olabileceği kaydedildi.

Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'den bir talibi olduğu ve bu takımın da eski kulübü Trabzonspor olduğu dile getirildi. Ayrıca haberin ayrıntılarında Bordo-mavililerin, tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtildi.