Resmen duyurdular! Yusuf Yazıcı Süper Lig'e geri dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Resmen duyurdular! Yusuf Yazıcı Süper Lig'e geri dönüyor

Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın yolu yeniden ülkemize düşüyor. Geride kalan sezon, çıktığı ilk maçta sakatlanan ve bu yüzden kırmızı-beyazlılarda süre bulamayan Yusuf Yazıcı, önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyecek. İşte detaylar...

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine Olympiakos'ta devam eden 28 yaşındaki 10 numara, yeniden Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig devi, Yusuf için harekete geçerken, Yunanistan'dan da sürpriz bir haber geldi.

YUSUF YAZICI İÇİN OLYMPIAKOS KARARINI VERDİ

Yusuf Yazıcı, Olympiakos macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Geçen sezon Yunan ekibinde çıktığı ilk maçta sakatlanan milli oyuncu, gözden çıkarıldı. Yeniden antrenmanlara başlayan ve çalışmalarına devam eden Yusuf Yazıcı için Yunan basınından da bomba bir iddia gündeme geldi.

Star Gazetesi'nin Yunan basınından derlediği habere göre; Yusuf Yazıcı, yeniden Türkiye'ye dönerek Süper Lig devine imzayı atmaya hazırlanıyor.

fff.jpg

TRABZONSPOR'A DÖNECEK

Haberde Yunan ekibinde kontenjan nedeniyle bazı yabancı oyuncular ile yolların ayrılabileceği ve bu isimlerden birisinin de Yusuf Yazıcı olabileceği kaydedildi.

Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'den bir talibi olduğu ve bu takımın da eski kulübü Trabzonspor olduğu dile getirildi. Ayrıca haberin ayrıntılarında Bordo-mavililerin, tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtildi.

Son Haberler
AKP'li başkan için küçük kız çocuğuna taciz iddiası
AKP'li başkan için küçük kız çocuğuna taciz iddiası
Sarı bikinisiyle sere serpe uzandı! Aslı Sümen'in pozlarına beğeni yağdı
Sarı bikinisiyle sere serpe uzandı! Aslı Sümen'in pozlarına beğeni yağdı
Fenomen su aygırının doğum gününe ziyaretçi akını
Fenomen su aygırının doğum gününe ziyaretçi akını
Türkiye'ye yılın ilk beş ayında 4 milyar 727 milyon dolarlık yatırım!
Türkiye'ye yılın ilk beş ayında 4 milyar 727 milyon dolarlık yatırım!
Piknik keyifleri pahalıya patladı!
Piknik keyifleri pahalıya patladı!