Resmen duyuruldu: EuroCup’a Türkiye'den 3 takım birden

Avrupa basketbolunun prestijli organizasyonlarından BKT EuroCup’ta 2025-26 sezonu katılımcıları resmi olarak duyuruldu.

Beşiktaş Gain, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil edecek.

Excitement starts NOW????



The teams for the 2025-2026 campaign are locked IN ???? #RoadToGreatness pic.twitter.com/uqstHtmCEs