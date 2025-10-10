Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Çağdaş Faktoring'le Kadın Basketbol Takımı'nın isim ve göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuştu.

Toplantıda Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmeleri ile ilgili soruya yanıt veren Dursun Özbek, "Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Şu anda da bizim çok önemli bir oyuncumuz. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle oynuyor, devam edecek" dedi.

"ICARDI KARARI İLERLEYEN SÜREÇTE VERİLECEK"

Icardi'nin sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Özbek, "Icardi'nin bu sene son senesi, tabi bize çok büyük değerler katmış bir futbolcu. Galatasaray için çok önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sezon da aynı katkıyı vereceğinden eminim. Dolayısıyla yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değildir. Biraz daha sezonun ilerlemesi gerekiyor. Sezon ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır" diye konuştu.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Barış Alper Yılmaz'la sezon başında transfer konusunda kriz yaşanmıştı. Suudi Arabistan Kulübü NEOM, 25 yaşındaki oyuncuya transfer teklifinde bulunmuştu. Yılmaz, yüksek maaş talebi içeren teklife kabul etmek istediği belirtilmişti. Galatasaray ise kadrosunda tutmak istediği oyuncuya transfer izni vermemişti.

Krizin çözülmesinin ardından yazılı açıklama yaparak Galatasaray camiasından özür dileyen Yılmaz, "Kulübümüze, değerli hocama ve takım arkadaşlarıma karşı herhangi bir saygısızlık yapmam söz konusu bile olamaz. Tüm bu yaşanan süreç nedeniyle istemsizce gündemi meşgul ettiğim için özür diler, tanıdığınız ve sevdiğiniz Barış Alper’in en kısa sürede tüm hırsı ve forma aşkıyla sahalarda olacağına söz veririm" demişti.