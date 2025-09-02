Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıllık imza

Beşiktaş, Çek oyuncu Vaclav Cerny'i kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'la transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Vaclav Cerny ile anlaşma sağlandı.

Çekyalı oyuncu Başkan Serdal Adalı'nın da katıldığı törende 3+1 yıllık sözleşme imza attı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Bonservisi Almanya'nın Wolfsburg ekibinde bulunan Cerny, geçen sezon İskoçya'nın Rangers kulübünde kiralık olarak forma giymişti.

