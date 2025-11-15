2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda liderlik mücadelesi veren Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. 1-1’lik eşitlikle tamamlandı ve puanlar paylaşıldı.

Polonya Milli Takımı’nda Sebastian Szymanski, Hollanda karşısında maça ilk 11’de başlarken, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleye devam edemedi.

SEBASTIAN SYZYMANSKI İÇİN FENERBAHÇELİLERİ ÜZECEK AÇIKLAMA

Sebastian Szymanski, 13. dakikada yerini Bartosz Kapustka’ya bıraktı. Karşılaşmanın ardından Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Jan Urban açıklamalarda bulundu.

Urban, Szymanski’nin sakatlığı ve orta saha kurgusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Piotrek'in Sebastian Szymanski ile nasıl oynayacağına dair hala bir cevabım yok. Öğrenmek istediğim buydu ancak sakatlık nedeniyle Bartek oyuna girdi ve iyi oynadı. Sebastian oynasaydı, aynı derecede, hatta belki daha iyi görünür müydü bilmiyorum. Ve bunu bir sonraki maçta da öğrenemeyeceğim çünkü Sebastian sakat ve kesinlikle zamanında geri dönemeyecek."

