Resmi açıklama geldi: Süper Lig'den Fransa'ya transfer

Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Emersonn, Fransa'nın Toulouse kulübüne transfer oldu.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Emersonn Correia da Silva'nın, Fransa kulübü Toulouse FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Emersonn'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.

21 yaşındaki forvet oyuncusu, yeni takımında 20 numaralı formayı giyecek.

Emersonn, Göztepe'de 20 resmi maçta görev yaptı ve 2 gol attı.