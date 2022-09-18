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Ve İsmail Kartal yeniden Süper Lig'e geliyor

İsmail Kartal kısa bir aradan sonra tekrar Süper Lig yolunda.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 13:05
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Resmi açıklama yolda. İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor

Ve İsmail Kartal yeniden Süper Lig'e geliyor
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon kötü performans gösteren Hatayspor, son olarak sarı-lacivertlileri çalıştıran İsmail Kartal'la görüşüyor.

Hatayspor yönetimi 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırmıştı. Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak.

Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.

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