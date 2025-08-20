Resmi Gazete'de bugün 20.08.2025

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar şöyle:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 1 ve 3. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Erin Kasırgası nedeniyle zorunlu tahliye emri verildi
KIZILELMA'nın uçuş testleri başarıyla sürüyor
Anne kız Peri Çayı'na uçtular
Yahşihan Belediyesi'ndeki soruşturmada 2 gözaltı daha
