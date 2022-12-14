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İlaç fiyatlarına zam geldi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 01:20
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Resmi Gazetede yayımlanan karar ardından ilaç fiyatlarına zam geldi

İlaç fiyatlarına zam geldi
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'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 TL oldu.

Söz konusu düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmiş oldu.

"BUGÜN YARIN GÖRMÜŞ OLACAĞIZ" DEMİŞTİ

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız” diye konuşmuştu.

“İlaç düzenlemesiyle ilgili şubatta yapılacak fiyatlandırma öne mi çekilecek?” sorusuna Koca, “Ben bir cümle söyledim, o cümlede gizli. Bugün, yarın görmüş olacağız hep birlikte” cevabını vermişti.

KARARIN ARDINDAN KOCA'DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Bakan Koca tweet attı ve şunları yazdı:

İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin.

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