Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığı'nca 12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığı'nın, idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca, 12 şehirde 24 idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Buna göre, Adana 4'üncü ve 5'inci, Adıyaman 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Diyarbakır 5'inci, Gaziantep 4'üncü ve 5'inci, Hatay 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı, İstanbul 17'nci ve 18'inci, İzmir 8'inci, Kahramanmaraş 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Malatya 3'üncü ve 4'üncü, Muğla 4'üncü, Osmaniye 2'nci ve 3'üncü, Şanlıurfa 4'üncü ve 5'inci İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi. (AA)

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Seçime bir gün kala son anket paylaşıldı: Kıl payı farkla bitti Güncel
Seçime bir gün kala son anket paylaşıldı: Kıl payı farkla bitti
3 metre yükseklikten düşen çocuk, can verdi Yaşam
3 metre yükseklikten düşen çocuk, can verdi
Kılıçdaroğlu’ndan ‘sandık’ çağrısı: İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız Güncel
Kılıçdaroğlu’ndan ‘sandık’ çağrısı: İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız
Monet'in 'Nilüferler' tablosu ruh sağlığına iyi geliyor Dünya
Monet'in 'Nilüferler' tablosu ruh sağlığına iyi geliyor
Vatanını seven sandığa gelsin Yazarlar
Vatanını seven sandığa gelsin
Cemre e-posta gönderdi, Akşener evine gidip ikna etti Siyaset
Cemre e-posta gönderdi, Akşener evine gidip ikna etti