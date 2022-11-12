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Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 ilin müftüsü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre birçok ilin müftüsü değişti.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 01:40
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 ilin müftüsü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı: 15 ilin müftüsü değişti
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla birçok ilin müftüsü değişti.

Görev yeri değişen ve yeni atanan müftüler şu şekilde:

Edirne İl Müftülüğü'ne, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu,

Bayburt İl Müftülüğü'ne, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin,

Kilis İl Müftülüğü'ne, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt,

Tekirdağ İl Müftülüğü'ne, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök,

Manisa İl Müftülüğü'ne, Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller,

Aksaray İl Müftülüğü'ne, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar,

Malatya İl Müftülüğü'ne, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım,

Erzurum İl Müftülüğü'ne, Düzce İl Müftüsü Rüstem Can,

Düzce İl Müftülüğü'ne, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın,

Trabzon İl Müftülüğü'ne, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın,

Elazığ İl Müftülüğü'ne İrfan Üstündağ,

Sivas İl Müftülüğü'ne, Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya,

Nevşehir İl Müftülüğü'ne, Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel,

Uşak İl Müftülüğü'ne, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır,

Erzincan İl Müftülüğü'ne Muharrem Gül

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