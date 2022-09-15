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Ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı, yüzde 10'a çıkarıldı

Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:28
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Resmi Gazete'de yayımlandı ayçiçek yağındaki gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı

Ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı, yüzde 10'a çıkarıldı
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Ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

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