Resmi Gazete'de yayımlandı: Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği'nde değişiklik

9 yıldır seçim yapamayan Azınlık Vakıfları için Haziran ayında çıkartılan seçim yönetmeliğinin 3 maddesinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, yönetmeliğin 6'ncı, 10'ncu ve 13'üncü maddelerinde değişikliğe gidildi.

Yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

"18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, İstanbul ili içinde aynı cemaat mensuplarından oluşan cemaat vakfı sayısının on beşten az olması halinde seçim çevresi tüm ildir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Vakıf, seçime ilişkin yönetim kurulu kararını, seçim çevresini, seçim tarihini, bulunduğu seçim çevresindeki seçmenlik şartlarını haiz tüm cemaat mensuplarını tespit ederek oluşturduğu seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden en az altmış gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne yazı ile bildirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıfta kayıtlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür" ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Azınlık vakıflarına daha iyisini bir yönetmelik çıkartıcakları vaadiyle 2013'te askıya yönetmelik askıya alınmıştı. 9 yıl sonra 18 Haziran'da çıkarılan yeni yönetmeliğin ise ihtiyaçları karşılamadığı gündeme gelmiş, toplum temsilcileri yetkililer ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü.

Geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelen vakıflar, bölgesel seçim (Milletvekili seçimi) yerine il genelinde seçim istemiş ancak talepleri karşılanmamıştı. Yalnızca 15'ten az vakfı olan azınlık toplumları için seçim çevresi İstanbul olarak belirlenmişti.

Rum toplumu 67, Ermeni toplumu 50, Yahudi toplumu ise 16 vakıfa sahip.