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Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Resmi Gazete'de yayımlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerine sahip depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğalgaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 02:29
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi

Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Resmi Gazete'de yayımlandı
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Deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz abonelerinin borçlarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

ANKA’nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş borçları silindi.

DAVA VE İCRA TAKİPLERİ DE KALDIRILDI

Bu abonelerin 6 Şubat'a kadar faturalandırılmış ancak tahsil edilmemiş borçları ile son sayaç okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar olan borçları da silindi. Depremzedelerin 6 Şubat’a kadar olan elektrik, doğalgaz dava ve icra takipleri kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın tamamıyla, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat’tan sonraki faturaları 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelendi.

Bu faturalar haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın altı ayda eşit taksitlerle ödenecek. Erteleme kararı sadece konut abonelerini kapsıyor. Erteleme işlemi başvuruya gerek olmadan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek.

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