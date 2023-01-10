Resmi Gazete'de yayımlandı: Döviz tevdiat hesapları Türk lirasına çevrilebilecek

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.