Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in görevden alan Erdoğan, Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl'u bu göreve atadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hakkı Şekerbay getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan Yılmaz görevden alındı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Doğal Gaz İletim 2. Bölge Müdürlüğü'ne Selami Bulut, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığı'na Mustafa Yılmazer, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı'na Abdulkerim Taşar atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ise 34 kişi müfettiş olarak görevlendirildi.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Feyza İleri görevden alındı ve yerine Adem Sezer getirildi.

Kenan Akduman, Recep Ateş ve Zekeriya Nane'yi Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Orman Bölge Müdürünün görevine son verdi ve yerlerine yeni görevlendirmeler yaptı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ın yerine Kemal Kayıran, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'nın yerine Mahmut Şentürk, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın'ın yerine Esat Şimşek, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in yerine İsmail Çetin, Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy'un yerine Rifat Ataş, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in yerine Erdal Dingil getirildi.

Ayrıca Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne Celal Kanbur, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'ne Zeki Bayıcı atandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Bekir Can Uslu genel müdür olurken; Selamettin Ermiş ve Orhan Barda, Kıyı Emniyeti Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirildi.