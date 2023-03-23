Erdoğan, Merve Kavakcı'yı görevden aldı. Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.

Aynı kararla Süleyman Gökçe de Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.

Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.

KIZI 'TERCÜMAN', KARDEŞİ MİLLETVEKİLİ

1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek TBMM'ye giren ve yemin törenine o dönem 'yasak' olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma başlatılarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakçı, 3 Temmuz 2017'de tekrar vatandaşlığa alınmıştı. Kavakçı, 25 Kasım 2017'de Kuala Lumpur'a (Malezya) büyükelçi olarak atanmıştı.

Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Kavakçı Abushanab da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde çevirmen olarak katılmasıyla gündeme gelmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede Dışişleri tercümanı yerine Kavakçı'nın katılmasını eleştirmiş, “hanım kızımız” olarak bahsetmesi nedeniyle AK Parti'den tepki gelmişti.

Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı da 2018 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. Revza Kavakçı, İBB AK Parti yönetimindeyken Metro A.Ş.'de işe girmesi ve İBB'den burs alarak ABD'de doktora yapması ile gündeme gelmişti.