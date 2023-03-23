23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan, Merve Kavakcı'yı görevden aldı. Resmi Gazete’de yayımlandı

Erdoğan, Merve Kavakcı'yı görevden aldı. Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Kavakcı görevden alındı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 03:24
Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlandı: Erdoğan, Merve Kavakcı'yı görevden aldı

Erdoğan, Merve Kavakcı'yı görevden aldı. Resmi Gazete’de yayımlandı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzalı kararla Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Merve Kavakcı görevden alındı.

Aynı kararla Süleyman Gökçe de Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu'ndaki görevinden alındı.

Daha önce Malezya Büyükelçisi görevini yürüten ve 2 Haziran'da merkeze çekilen Merve Safa Kavakcı, 13 Ağustos 2022'de ise Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne getirilmişti.

KIZI 'TERCÜMAN', KARDEŞİ MİLLETVEKİLİ

1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek TBMM'ye giren ve yemin törenine o dönem 'yasak' olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma başlatılarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakçı, 3 Temmuz 2017'de tekrar vatandaşlığa alınmıştı. Kavakçı, 25 Kasım 2017'de Kuala Lumpur'a (Malezya) büyükelçi olarak atanmıştı.

Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Kavakçı Abushanab da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde çevirmen olarak katılmasıyla gündeme gelmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmede Dışişleri tercümanı yerine Kavakçı'nın katılmasını eleştirmiş, “hanım kızımız” olarak bahsetmesi nedeniyle AK Parti'den tepki gelmişti.

Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı da 2018 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. Revza Kavakçı, İBB AK Parti yönetimindeyken Metro A.Ş.'de işe girmesi ve İBB'den burs alarak ABD'de doktora yapması ile gündeme gelmişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
1
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
2
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
4
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
5
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
6
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
7
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Blinken'dan, kongreye yeni askeri güç kullanma yetki talebi
﻿Blinken'dan, kongreye yeni askeri güç kullanma yetki talebi
﻿Blinken'dan, kongreye yeni askeri güç kullanma yetki talebi
﻿Cevizlibağ'da bir kişi tramvayın altına sıkıştı
﻿Cevizlibağ'da bir kişi tramvayın altına sıkıştı
﻿Cevizlibağ'da bir kişi tramvayın altına sıkıştı
﻿Kayseri'de ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿Kayseri'de ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
﻿Kayseri'de ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.