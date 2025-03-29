Resmi Gazete'de yayımlandı. Köprü ve otoyollar ücretsiz

Düzenleme: Kaynak: AA
Resmi Gazete'de yayımlandı. Köprü ve otoyollar ücretsiz

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00’a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00’a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 1 Nisan günü saat 24.00'e kadar ücretsiz yararlanabilecek

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