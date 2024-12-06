Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul kıyafetlerinde serbestlik kaldırıldı!

'Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de duyuruldu. Artık

Artık, İkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafetinde serbestlik uygulaması kaldırıldı. Okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğü tarafınca belirlenecek. Okul kıyafetinin görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak.

4 YIL ŞARTI GETİRİLDİ

Yürürlüğe giren yönetmelikte belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyeceği belirtildi. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetini giymeyi sürdürecek. Belirlenen okul kıyafeti ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE KIYAFET GİYECEK

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve iş yerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyecek.

BELGELENDİREN KİŞİLERE İZİN VERİLECEK

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyinmelerine izin verilecek. Öğrencilere, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafetler aldırılmayacak.