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Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından istihdam edilmek üzere 1468 işçi alımı yapacak. Kamuya ataması yapılacak personel merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 01:02
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Resmi Gazetede yayımlandı. Sağlık Bakanlığı 1468 kişiyi işe alacak

Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
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Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular 26-30 Aralık tarihleri arasında yapılacak

Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden yapabilecek.

Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Detaylar İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvurabilecek. (AA)

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