Resmi Gazete’de yayımlandı: Satışa çıkarılıyor

Onay verilen ihaleler arasında yer alan Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışı da bulunuyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların satışının da aralarında bulunduğu üç ihaleye onay verdiğini duyurdu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yayımlanan verilere göre mülkiyeti Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 132 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 223 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Halis Özcan'a satışı uygun olarak kabul etti.

Holdinge ait Mardin'in Artuklu ilçesindeki 87,03 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ise 3 milyon 235 bin TL bedelle Halil İbrahim Uğurlu'ya satışı onaylandığı aktarıldı.

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların 32 milyon 500 bin TL bedelle en yüksek teklifi sunan Bülsa Enerji İnşaat Taahhüt Plastik Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satışına da onay verildiği aktarıldı.