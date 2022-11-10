10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti

Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 01:26
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
2
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
3
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
4
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Kur Korumalı Mevduat uygulamasında yeni karar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
5
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Akıllara Bebek Sahili geldi ama burası Pendik. Çok fazla yakınlaştılar
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
7
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Flaş... Flaş... FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkartan Mehmet Ali Kayacı işten atıldı
﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı
﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı
﻿Dört büyük kulüp ‘Atatürk'ü andı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿İzmir'de deprem oldu
﻿DSÖ: Şubattan bu yana Kovid-19 ölümleri yüzde 90 azaldı
﻿DSÖ: Şubattan bu yana Kovid-19 ölümleri yüzde 90 azaldı
﻿DSÖ: Şubattan bu yana Kovid-19 ölümleri yüzde 90 azaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.